Реєстрація дитини за кордоном: куди звертатися
В результаті повномасштабної війни багато українців змушені були покинути свої домівки та втікати від війни за кордон. Серед біженців є велика кількість вагітних жінок, які змушені народжувати за межами України.
Як зареєструвати дитину за кордоном – дізнавалися Факти ICTV.
Куди звертатися для реєстрації дитини
Як і раніше, державну реєстрацію громадян України за кордоном проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.
Зареєструвати малюка можуть:
- у дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном, де народилися чи проживають батьки;
- якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі, реєстрація народження провадиться у найближчій консульській установі.
Подати заявку на реєстрацію можуть:
- один з батьків дитини;
- у разі хвороби, смерті батьків чи інших причин відсутності – родичі чи уповноважений представник закладу охорони здоров’я, у якому народилася чи перебуває дитина.
Важливо, що заявку на реєстрацію новонародженого необхідно подати не пізніше одного місяця з дня народження, при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.
Які документи потрібні
Щоб зареєструвати малюка за кордоном, батькам необхідні:
- документ медичного закладу про народження дитини;
- у виняткових випадках при народженні дитини поза медичним закладом – довідка лікаря, який допомагав при пологах;
- у разі народження дитини вдома без медичної допомоги факт і час народження повинні бути підтверджені підписом двох свідків, присутніх при пологах, із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів, місця проживання і документів, що посвідчують їх особи, а також медичним документом про перебування дитини під наглядом лікарів;
- паспортні документи обох чи одного з батьків;
- документ, який є підставою внесення відомостей про батька – свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства, спільна заява матері та батька дитини, якщо батьки не перебувають у шлюбі, спільна заява матері та її чоловіка про невизнання чоловіка батьком дитини, спільна заява батька дитини та чоловіка, який перебуває у шлюбі з її матір’ю.
Реєстрація новонародженого за кордоном – процедура безкоштовна. Тим паче, вам не зможуть відмовити у процедурі, навіть за відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану.