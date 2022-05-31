Травень, 31 в 19:17

В результаті повномасштабної війни багато українців змушені були покинути свої домівки та втікати від війни за кордон. Серед біженців є велика кількість вагітних жінок, які змушені народжувати за межами України.

Як зареєструвати дитину за кордоном – дізнавалися Факти ICTV.

Куди звертатися для реєстрації дитини

Як і раніше, державну реєстрацію громадян України за кордоном проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

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Зареєструвати малюка можуть:

у дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном, де народилися чи проживають батьки;

якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі, реєстрація народження провадиться у найближчій консульській установі.

Подати заявку на реєстрацію можуть:

один з батьків дитини;

у разі хвороби, смерті батьків чи інших причин відсутності – родичі чи уповноважений представник закладу охорони здоров’я, у якому народилася чи перебуває дитина.

Важливо, що заявку на реєстрацію новонародженого необхідно подати не пізніше одного місяця з дня народження, при народженні мертвої дитини – не пізніше трьох діб.

Які документи потрібні

Щоб зареєструвати малюка за кордоном, батькам необхідні:

документ медичного закладу про народження дитини;

у виняткових випадках при народженні дитини поза медичним закладом – довідка лікаря, який допомагав при пологах;

у разі народження дитини вдома без медичної допомоги факт і час народження повинні бути підтверджені підписом двох свідків, присутніх при пологах, із зазначенням їхніх прізвищ та ініціалів, місця проживання і документів, що посвідчують їх особи, а також медичним документом про перебування дитини під наглядом лікарів;

паспортні документи обох чи одного з батьків;

документ, який є підставою внесення відомостей про батька – свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства, спільна заява матері та батька дитини, якщо батьки не перебувають у шлюбі, спільна заява матері та її чоловіка про невизнання чоловіка батьком дитини, спільна заява батька дитини та чоловіка, який перебуває у шлюбі з її матір’ю.

Реєстрація новонародженого за кордоном – процедура безкоштовна. Тим паче, вам не зможуть відмовити у процедурі, навіть за відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану.