Июнь, 03 в 20:17

В условиях полномасштабной войны все больше граждан Украины возвращаются домой и на работу. Абсолютное большинство украинцев уверены в победе над страной-агрессором Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

В ходе опроса выяснилось, что на сегодня 59% украинцев имеют работу.

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Количество граждан, имеющих работу, но временно не работающих, сократилось с 38% (в начале войны) до 23%. В то же время существенно возросло количество украинцев, имеющих работу и работающих: с 24% до 36%.

В течение месяца уменьшилось количество не трудоустроенных: с 41% до 35%.

Больше всего трудоустроенных украинцев – в западных и центральных регионах (58%). Возвращаются к работе и киевляне: по состоянию на 23 мая 44% опрошенных жителей Киева заявили, что работают.

Социологи объясняют такие показатели тем, что подавляющее большинство жителей этих регионов с начала полномасштабной войны остались на постоянном месте жительства, а 27% опрошенных киевлян уже вернулись домой.

Как подчеркивается в исследовании, возвращение к работе является маркером того, что украинцы переходят от ожидания скорой победы в войне с РФ и откладывания жизни “на потом” к адаптации к реалиям.

За месяц выросло количество граждан, которые в случае обострения ситуации в Украине собираются оставаться там, где находятся сейчас: с 41% до 53%.

Кроме того, 57% респондентов сообщили о намерении вернуться из-за границы при первой же возможности, 19% еще не приняли решение.

Социологи также поинтересовались, насколько украинцы уверены в победе над РФ. Оказалось, что 82% граждан убеждены в способности Украины отразить наступление РФ.

Среди залогов победы украинцы назвали: военную помощь стран Запада (71%); мощь Вооруженных сил Украины (69%); сплоченность и сопротивление украинского общества (57%); дальнейшее ужесточение санкций против РФ (51%). Меньшее количество граждан считает залогом победы объединение всех украинских политических сил (35%) и деморализацию российской армии (34%).

Компания Gradus Research провела уже пять волн исследования настроений украинцев во время войны: последнюю – 23 мая 2022 года. Во время пятой волны анкету в специальном мобильном приложении заполнили 1 133 украинца в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением от 50 тыс.

Во время одной из предыдущих волн опроса исследователи Gradus Research выяснили, что больше всего понравилось за границей украинцам, вынужденно выехавшим во время войны. Кроме того, были обнародованы данные, в чем Европа уступает Украине, по мнению наших граждан.

Источник: Gradus Research

Фото: Gradus Research