Червень, 03 в 20:17

В умовах повномасштабної війни все більше громадян України повертаються додому та на роботу. Абсолютна більшість українців впевнені у перемозі над країною-агресором Росією.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Під час опитування з’ясувалося, що станом на зараз 59% українців мають роботу.

Зараз дивляться

Кількість громадян, які мають роботу, але тимчасово не працюють, скоротилася з 38% (на початку війни) до 23%. Водночас суттєво зросла кількість українців, які мають роботу і працюють: з 24% до 36%.

Протягом місяця зменшилася і кількість не працевлаштованих: з 41% до 35%.

Найбільше працевлаштованих українців – у західних та центральних регіонах (58%). Повертаються до роботи і кияни: станом на 23 травня 44% опитаних мешканців Києва заявили, що працюють.

Соціологи пояснюють такі показники тим, що переважна більшість жителів цих регіонів від початку повномасштабної війни залишилися на постійному місці проживання, а 27% опитаних киян вже повернулися додому.

Як наголошується в дослідженні, повернення до роботи є маркером того, що українці переходять від очікування швидкої перемоги у війні з РФ і відкладання життя “на потім” до адаптації до реалій.

За місяць зросла кількість громадян, які в разі загострення ситуації в Україні збираються залишатися там, де перебувають зараз: з 41% до 53%.

Крім того, 57% респондентів повідомили про намір повернутися з-за кордону за першої ж можливості, 19% ще не ухвалили рішення.

Соціологи також поцікавилися, наскільки українці впевнені в перемозі над РФ. Виявилося, що 82% громадян переконані в здатності України відбити наступ РФ.

Серед запорук перемоги українці назвали: військову допомогу країн Заходу (71%); міць Збройних сил України (69%); згуртованість та спротив українського суспільства (57%); подальше посилення санкцій проти РФ (51%). Менша кількість громадян вважає запорукою перемоги об’єднання всіх українських політичних сил (35%) та деморалізацію російської армії (34%).

Компанія Gradus Research провела вже п’ять хвиль дослідження настроїв українців під час війни: останню – 23 травня 2022 року. У п’яту хвилю анкету в спеціальному мобільному додатку заповнили 1 133 українці віком 18-60 років, які проживають у містах з населенням від 50 тис.

Під час однієї з попередніх хвиль опитування дослідники Gradus Research з’ясували, що найбільше сподобалося за кордоном українцям, які вимушено виїхали під час війни. Крім того, були оприлюднені дані, у чому Європа поступається Україні, на думку наших громадян.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research