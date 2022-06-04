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Факты / Украина / Общество

В Софии Киевской деревья увешали колокольчиками, символизирующими убитых Россией детей

Юля Захарченко, редактор ленты
В Софии Киевской деревья увешали колокольчиками, символизирующими убитых Россией детей
Фото: МВД

В Киеве в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, на территории Софии Киевской дерева увешали колокольчиками. Они символизируют души малышей, чью жизнь унесла война.

— Колокольчики символизируют голоса по меньшей мере 261 украинского ребенка, которые мы уже не услышим, — отметили в Министерстве внутренних дел Украины.

Первая леди Елена Зеленская отметила, что в прошлом году Украина присоединилась к традиции, начатой ​​Организацией объединенных наций. Каждый год 4 июня Украина будет чествовать память детей, погибших в результате вооруженной агрессии.

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– Мы не могли представить, насколько болезненным будет для нас этот день. Сегодня среди нас есть люди, которые потеряли самое дорогое. Сейчас любые слова лишние, – убеждена первая леди Украины.

Елена Зеленская призвала дипломатов из разных стран мира, находившихся на мероприятии в Киеве, сделать все, чтобы российская армия больше не убивала детей в Украине.

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Источник: МВД
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