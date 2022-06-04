У Софії Київській дерева обвішали дзвіночками, які символізують вбитих Росією дітей

Червень, 04 в 19:57

У Києві у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на території Софії Київської дерева обвішали дзвіночками. Вони символізують душі малюків, чиє життя забрала війна.

– Дзвіночки символізують голоси щонайменше 261 української дитини, які ми вже не почуємо, – зазначили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Перша леді Олена Зеленська зазначила, що минулого року Україна приєдналась до традиції, започаткованою Організацією об’єднаних націй. Щороку 4 червня Україна вшановуватиме пам’ять дітей, загиблих внаслідок збройної агресії.

Зараз дивляться

– Ми не могли уявити, наскільки болючим буде для нас цей день. Сьогодні з-поміж нас є люди, які втратили найдорожче. Зараз будь-які слова зайві, – переконана перша леді України.

Олена Зеленська закликала дипломатів з різних країн світу, які перебували на заході у Києві, зробити все, щоб російська армія більше не вбивала дітей в Україні.