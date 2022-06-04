Россия убивает детей. В Киеве открыли мартиролог памяти несовершеннолетних жертв войны

Июнь, 04 в 17:40

В Киеве сегодня открыли мартиролог памяти несовершеннолетних жертв рашистского нашествия. Организовали все на территории музея истории Украины во время Второй мировой войне. А именно — в помещении Московской брамы, что также имеет символическое значение.

Это визуальная проекция с именами, фотографиями и местом гибели детей. Всю информацию с согласия родителей предоставил Офис генпрокурора Украины. К сожалению, говорят авторы выставки, список будет пополняться. Ведь многие преступления рашистов еще нам неизвестны.

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Есть в списке и безымянные детки, которых еще не идентифицировали. Проекция сопровождается композицией Спи, дитя моє, авторами которой являются Сергей Жадан и Руслан Горовой.

Посетить выставку, говорят организаторы, можно будет в течение следующих трех месяцев. Рядом с воротами установили арт-объект в виде черного обожженного дерева. На его ветвях – детские игрушки в красных коробках.

По словам автора арт-объекта, художника Антона Логова, каждая коробка – это отдельная семья, в которую решисты принесли горе. Само дерево символизирует весь украинский народ, который, несмотря на все страдания и потери, продолжает свою жизнь.

После открытия выставки провели молебен — молитву за детей. По официальной информации Офиса генерального прокурора Украины, с 24 февраля от рук рашистов погибли более 260 украинских детей.