Как убрать этого агента ФСБ из нашего города: сеть о приезде в Киев Овсянникова

Июнь, 05 в 16:13

Российский экс-редактор пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова заявила, что приехала в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Колумнистка немецкого издания Die Welt написала, что украинская столица встретила ее многочасовыми очередями за бензином. Также ее очень поразил комендантский час.

В Facebook она прикрепила видео, где написала, что оно было сделано в Киеве 31 мая. В сети возмутились тем, что россиянка Овсянникова свободно передвигается по Украине.

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Под самым постом Овсянниковой украинцы тегают Службу безопасности Украины, называют ее агентом ФСБ и просят “убрать ее из нашего города”.

В упрек россиянке, что она являлась рупором пропаганды, благодаря которой стало возможным полномасштабное вторжение РФ в Украину, она ответила, что работала в международной редакции и якобы “не писала пропагандистских текстов”.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Овсянникову назвали — одним из примеров работы российской пропаганды, пытающейся создать образ “хороших россиян”, не поддерживающих Путина, но и не противостоящих войне.

Они подчеркнули, что российская пропаганда создала из Овсянниковой “героиню-диссидентку”.

— Получив выгодный для Запада образ диссидентки, она начала отрабатывать “поставленную задачу” по продвижению на западную аудиторию нарратива о необходимости снятия санкций с РФ. В то же время, “бывшая” пропагандистка довольно успешно продвигает тезисы о недопустимости русофобии и недопущении несения коллективной ответственности россиян за действия Путина, — добавили в ЦПД.

Отреагировал на приезд Овсянниковой в Киев и украинский активист Сергей Стерненко.

— Извините, что я здесь с утра с плохими новостями, но вот еще российская пропагандистка Овсянникова в Киев приперлась, — написал он.

Стерненко добавил, что больше всего в этой истории с поездкой Овсянниковой в Украину “бесит молчание правоохранительных органов и многих представителей власти”. Он добавил, что это молчание кричит, “что Овсянникову целенаправленно сюда пустили”.

Журналист Следствие.Info Дмитрий Реплянчук пишет, что видео, которое Овсянникова залила в Twitter, было снято в Киеве на улице Владимира Брожко, автомобиль проезжает мимо ЖК The Lakes.

Но согласен с предположением, что его могли снять вообще другие люди.

— Это спланированная информационно-психологическая спецоперация, которую российские спецслужбы очень успешно проводят прямо в сердце Украины. Цель очень проста: с одной стороны, спровоцировать украинцев на оправданную агрессию, следствием которой будет нападение (формально) на немецкую журналистку. С другой стороны, продвижение прямо в Украине пропагандистского нарратива, что это война Путина, а обычные россияне не должны, — пишет он.

Главный редактор Бабель Евгений Спирин, проводит параллель, что в то время, как Овсянникова ездит по Украине и уже в Киеве, по “Левому берегу столицы русская выпустила шесть ракет” (5, из которых одну сбили ПВО, — Ред.).

— Ну, норм, ракеты летят в Киев, российская овца, которая годами поливала грязью мою страну и делала все, чтобы эти ракеты прилетели, спокойно гуляет по улицам столицы. Спасибо, СБУ, очень спасибо, – пишет он.

В марте Марина Овсянникова появилась в эфире пропагандистского Первого канала и несколько секунд простояла позади ведущей с плакатом Нет войне.

1 июня в Киеве в офисе информагентства в Интерфакс-Украина должна была состояться пресс-конференция Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда. Мероприятие отменили через полчаса после публикации анонса 31 мая.

Фото: Марина Овсянникова