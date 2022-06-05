Як прибрати цього агента ФСБ з нашого міста: мережа про приїзд у Київ Овсяннікової

Червень, 05 в 16:13

Російська ексредакторка пропагандистського Першого каналу Марина Овсяннікова заявила, що приїхала до Києва. Про це вона повідомила на своїй сторінках у соціальних мережах.

Колумністка німецького видання Die Welt написала, що українська столиця зустріла її багатогодинними чергами за бензином. Також її дуже вразила комендантська година.

У Facebook вона прикріпила відео, в якому написала, що воно було зроблене у Києві 31 травня. У мережі обурилися тим, що росіянка Овсяннікова вільно пересувається Україною.

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Під самим постом Овсяннікової українці тегають Службу безпеки України, називають її агентом ФСБ та просять “прибрати її з нашого міста”.

На докір росіянці, що вона була рупором пропаганди, завдяки якій стало можливим повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вона відповіла, що працювала у міжнародній редакції і начебто “не писала пропагандистських текстів”.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО назвали Овсяннікову – одним із прикладів роботи російської пропаганди, що намагається створити образ “хороших росіян“, які не підтримують Путіна, але й не протистоять війні.

Вони наголосили, що російська пропаганда створила з Овсяннікової “героїню-дисидентку”.

— Отримавши вигідний для Заходу образ дисидентки, вона почала відпрацьовувати “поставлене завдання” з просування на західну аудиторію наративу про необхідність зняття санкцій з РФ. Водночас “колишня” пропагандистка досить успішно просуває тези про неприпустимість русофобії та недопущення несення колективної відповідальності росіян за дії Путіна, – додали у ЦПД.

Відреагував на приїзд Овсяннікової до Києва й український активіст Сергій Стерненко.

— Даруйте, що я тут зранку з поганими новинами, але ось ще російська пропагандистка Овсяннікова у Київ приперлась, – написав він.

Стерненко додав, що найбільше у цій історії з поїздкою Овсяннікової до України “бісить мовчання правоохоронних органів та багатьох представників влади”. Він додав, що це мовчання кричить, “що Овсяннікову цілеспрямовано сюди пустили”.

Журналіст Слідство.Info Дмитро Реплянчук пише, що відео, яке Овсяннікова залила у Twitter, було зафільмовано у Києві на вулиці Володимира Брожка, автомобіль проїжджає повз ЖК The Lakes.

Але погоджується з припущенням, що його могли зняти взагалі інші люди.

— Це спланована інформаційно-психологічна спецоперація, яку російські спецслужби дуже вдало проводять прямо в серці України. Мета дуже проста: з одного боку, спровокувати українців на виправдану агресію, наслідком якої буде напад (формально) на німецьку журналістку. З іншого боку, просування прямо в Україні пропагандистського наративу, що це війна Путіна, а звичайні росіяни не винні, – пише він.

Головний редактор Бабель Євген Спірін, проводить паралель, що в той час,я к Овсяннікова їздить по Україні і вже у Києві, по “Лівому березі столиці русня випустила шість ракет” (5, з яких одну збили ПВО, – Ред.).

— Ну норм, ракети летять в Київ, російська вівця, яка роками поливала брудом мою країну та робила все, щоб ці ракети прилетіли, спокійно гуляє вулицями столиці. Дякую, СБУ, дуже дякую, – пише він.

У березні Марина Овсяннікова з’явилася в ефірі пропагандистського Першого каналу й декілька секунд простояла позаду ведучої з плакатом Ні війні.

1 червня в Києві в офісі інформагенції в Інтерфакс-Україна мала відбутися пресконференція Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда. Захід скасували за півгодини після публікації анонсу 31 травня.

Фото: Марина Овсяннікова