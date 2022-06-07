Июнь, 06 в 23:32

В Мелитопольском районе Запорожской области российские захватчики покинули почти все блокпосты. Они боятся наступления украинских защитников.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в социальных сетях.

– Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от россиян, – отметил он.

По его словам, несколько дней назад оккупанты переместились из Васильевки в сторону Зеленого Гая, опасаясь наступления украинских войск.

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Федоров утверждает, что российские захватчики заблокировали в Мелитополе украинскую связь и интернет. Мэр добавил, что в ближайшие месяцы город будет деоккупирован.

– Приоритет государственной политики – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области, – говорит он.

Напомним, что 5 июня во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Также он пообщался с эвакуированными жителями Мариуполя.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров