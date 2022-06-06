Июнь, 06 в 20:37

Украинский военный, брат Мустафы Найема адвокат Маси Найем пришел в сознание после тяжелого ранения на фронте.

По его словам, одного глаза у него никогда не будет, а другим видит плохо. Однако адвокат упорно верит, что все будет Украина.

– Пришел в сознание. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь, – отметил Маси Найем в Facebook.

5 июня Маси Найема тяжело ранили на фронте. Бывший народный депутат Мустафа Найем рассказал о состоянии брата. Он отметил, что у него было тяжелое ранение головы и глаза.

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Украинский защитник был в коме, иногда приходил в сознание. Его доставили в областную больницу им. Мечникова в Днепре, где прооперировали после ранения.

Маси Найем — украинский адвокат, основатель юридической компании Миллер. Он участвовал в войне, которую Россия развязала на Востоке Украины в 2014 году, был демобилизован в 2016 году. После начала полномасштабного вторжения России вернулся в ряды ВСУ.

Фото: Masi Nayyem