Одного ока не буде ніколи: адвокат Масі Найєм прийшов до тями
Український військовий, брат Мустафи Найєма адвокат Масі Найєм прийшов до тями після важкого поранення на фронті.
За його словами, одного ока у нього вже ніколи не буде, а іншим бачить погано. Проте адвокат вперто вірить, що все буде Україна.
– Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя та рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він все ще у комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь, – зазначив Масі Найєм у Facebook.
5 червня Масі Найєма важко поранили на фронті. Колишній народний депутат Мустафа Найєм розповів про стан брата. Він зазначив, що у нього було важке поранення голови та ока.
Український захисник був у комі, іноді приходив до тями. Його доставили до обласної лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі, де прооперували після поранення.
Масі Найєм — український адвокат, засновник юридичної компанії Міллер. Він брав участь у війні, яку Росія розв’язала на Сході України у 2014 році, був демобілізований у 2016 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до лав ЗСУ.
Фото: Masi Nayyem