Июнь, 07 в 14:10

С началом полномасштабной войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация. И в украинском законодательстве существует термин: бронирование военнообязанных во время войны. Бронирование работников — это предоставление им отсрочки от мобилизации.

Как работает и что предусматривает бронирование работников во время военного положения, Факты ICTV узнавали у юриста Ирины Шапошниковой.

Что такое бронирование работников

С введением военного положения и объявлением всеобщей мобилизации в Украине многие предприятия осознали необходимость сохранения собственного персонала на рабочих местах.

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Такая возможность гарантирована законом, и предполагает, что отдельные предприятия могут забронировать определенных работников на срок до шести месяцев, которые не будут мобилизованы и смогут продолжить работу.

Таким образом государство может сохранить баланс между защитой Украины и функционированием бизнеса.

Бронирование работников стало весьма актуальным с началом боевых действий в 2022 году.

Сейчас процедура бронирования, требования к предприятиям и работникам, которые могут быть забронированы, четко определены, хотя и не закреплены в одном документе. При этом существует определенная категория мужчин, для которых бронирование ограничено.

— Правительство изменило правила бронирования в начале марта 2022 года — оформлять бронь следует по новым нормам. Опираться нужно на базовый документ — постановление КМУ Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения от 03.03.2022 г. №194. В условиях военного положения бронируют военнообязанных в порядке, определенном постановлением №194. Отслеживать документ следует в динамике, ведь 7 марта правительство уже внесло изменения в постановление №194, определив особенности бронирования водителей, — отмечают в Главном управлении Гоструда в Одесской области.

Кто может забронировать сотрудников

Правовые основы бронирования определены в разделе V закона Украины О мобилизации, который отмечает, что бронировать работников можно предприятию, которому установлены мобилизационные заказы. Эти заказы должны быть подтверждены мобилизационными планами и договорами.

Очевидно, что по состоянию на 24 февраля 2022 года подавляющее большинство компаний не заключали соответствующие договоры и не имели государственных мобилизационных заказов.

— По этим или иным причинам, с введением военного положения Кабинет министров Украины принял постановление от 3 марта 2022 года №194 О некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, которое значительно упрощает требования к предприятиям в процедуре бронирования, — отмечает Шапошникова.

Юрист добавляет, что бронировать работников могут только те организации, которые удовлетворяют потребности ВСУ, других военных формирований, населения.

Каких работников можно забронировать

Государство выдвигает к работникам, подлежащим бронированию, целый ряд требований:

бронировать можно только военнообязанных лиц ;

; к бронированию допускаются лишь наемные работники — забронировать удастся только лиц, работающих в компании на основании трудового договора или контракта;

— забронировать удастся только лиц, работающих в компании на основании трудового договора или контракта; забронировать можно лишь лиц, ранее проходивших военную службу.

Впрочем, если мужчина имеет дефицитную военно-учетную специальность (определенные ракетные, артиллерийские, танковые, радиотехнические, минные и противоминные или другие специальности), его не смогут забронировать.

— Конкретную военно-учетную специальность, присвоеную работнику, следует искать в военном билете, — отмечает Шапошникова.

Забронировать невозможно также тех лиц, которые имеют отсрочку от призыва на время мобилизации и военное время.

Как происходит бронирование работника

— Процедура бронирования является многоэтапной, впрочем, для предприятия порядок действий четко определен. Как показывает практика бронирования, основная задача предприятия — четко следовать утвержденным формам документов и указаниям определенных регуляторов, — говорит Шапошникова.

Первое, что должна сделать компания — составить предложение по бронированию.

— Прежде всего компании следует сформировать список лиц, которые она желает предложить к бронированию, — поясняет Шапошникова.

Что необходимо подать в списке:

наименование органа, которому подаются предложения;

персональные данные работника;

должность;

воинское звание и военно-учетная специальность работника;

название и местонахождение компании;

название территориального центра комплектации и социальной поддержки (военкомат) по месту нахождения работодателя и месту воинского учета работника.

При подготовке предложений предприятию необходимо определить круг лиц, которые предлагаются к бронированию, с учетом необходимости выполнения таким предприятием задач по удовлетворению потребностей ВСУ, военных формирований или населения.

Второе — направление предложений уполномоченным органам.

— Подготовленные предложения дополняются сопроводительным письмом произвольной формы, в котором следует надлежащим образом обосновать выполнение предприятием задач по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других воинских формирований, населения с соответствующим подтверждением. Как свидетельствует письмо Минэкономики, таким подтверждением может быть решение Кабинета министров Украины или определенных военных администраций, заключенный договор и тому подобное, — замечает Шапошникова.

Впрочем, на практике, в случае отсутствия таких решений или договоров, доказательствами могут служить и письма от государственных администраций об участии предприятия в удовлетворении потребностей населения или военных формирований.

Третье — одобрение предложений рядом государственных органов.

Согласование предложений осуществляется определенными государственными органами. Сперва — военной администрацией. Соответствующий орган согласовывает предложения с Минобороны. Наконец, конечным органом согласования является Минэкономики, которое принимает окончательное решение.

Четвертое — принятие решения о бронировании.

Решение о бронировании принимается Минэкономики в течение одного рабочего дня, о чем сообщается в Минобороны и другие органы в цепочке согласования путем направления копии такого решения.