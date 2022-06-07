Бронирование работников во время военного положения: как работает и что предусматривает
С началом полномасштабной войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация. И в украинском законодательстве существует термин: бронирование военнообязанных во время войны. Бронирование работников — это предоставление им отсрочки от мобилизации.
Как работает и что предусматривает бронирование работников во время военного положения, Факты ICTV узнавали у юриста Ирины Шапошниковой.
Что такое бронирование работников
С введением военного положения и объявлением всеобщей мобилизации в Украине многие предприятия осознали необходимость сохранения собственного персонала на рабочих местах.
Такая возможность гарантирована законом, и предполагает, что отдельные предприятия могут забронировать определенных работников на срок до шести месяцев, которые не будут мобилизованы и смогут продолжить работу.
Таким образом государство может сохранить баланс между защитой Украины и функционированием бизнеса.
Бронирование работников стало весьма актуальным с началом боевых действий в 2022 году.
Сейчас процедура бронирования, требования к предприятиям и работникам, которые могут быть забронированы, четко определены, хотя и не закреплены в одном документе. При этом существует определенная категория мужчин, для которых бронирование ограничено.
— Правительство изменило правила бронирования в начале марта 2022 года — оформлять бронь следует по новым нормам. Опираться нужно на базовый документ — постановление КМУ Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения от 03.03.2022 г. №194.
В условиях военного положения бронируют военнообязанных в порядке, определенном постановлением №194. Отслеживать документ следует в динамике, ведь 7 марта правительство уже внесло изменения в постановление №194, определив особенности бронирования водителей, — отмечают в Главном управлении Гоструда в Одесской области.
Кто может забронировать сотрудников
Правовые основы бронирования определены в разделе V закона Украины О мобилизации, который отмечает, что бронировать работников можно предприятию, которому установлены мобилизационные заказы. Эти заказы должны быть подтверждены мобилизационными планами и договорами.
Очевидно, что по состоянию на 24 февраля 2022 года подавляющее большинство компаний не заключали соответствующие договоры и не имели государственных мобилизационных заказов.
— По этим или иным причинам, с введением военного положения Кабинет министров Украины принял постановление от 3 марта 2022 года №194 О некоторых вопросах бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, которое значительно упрощает требования к предприятиям в процедуре бронирования, — отмечает Шапошникова.
Юрист добавляет, что бронировать работников могут только те организации, которые удовлетворяют потребности ВСУ, других военных формирований, населения.
Каких работников можно забронировать
Государство выдвигает к работникам, подлежащим бронированию, целый ряд требований:
- бронировать можно только военнообязанных лиц;
- к бронированию допускаются лишь наемные работники — забронировать удастся только лиц, работающих в компании на основании трудового договора или контракта;
- забронировать можно лишь лиц, ранее проходивших военную службу.
Впрочем, если мужчина имеет дефицитную военно-учетную специальность (определенные ракетные, артиллерийские, танковые, радиотехнические, минные и противоминные или другие специальности), его не смогут забронировать.
— Конкретную военно-учетную специальность, присвоеную работнику, следует искать в военном билете, — отмечает Шапошникова.
Забронировать невозможно также тех лиц, которые имеют отсрочку от призыва на время мобилизации и военное время.
Как происходит бронирование работника
— Процедура бронирования является многоэтапной, впрочем, для предприятия порядок действий четко определен. Как показывает практика бронирования, основная задача предприятия — четко следовать утвержденным формам документов и указаниям определенных регуляторов, — говорит Шапошникова.
Первое, что должна сделать компания — составить предложение по бронированию.
— Прежде всего компании следует сформировать список лиц, которые она желает предложить к бронированию, — поясняет Шапошникова.
Что необходимо подать в списке:
- наименование органа, которому подаются предложения;
- персональные данные работника;
- должность;
- воинское звание и военно-учетная специальность работника;
- название и местонахождение компании;
- название территориального центра комплектации и социальной поддержки (военкомат) по месту нахождения работодателя и месту воинского учета работника.
При подготовке предложений предприятию необходимо определить круг лиц, которые предлагаются к бронированию, с учетом необходимости выполнения таким предприятием задач по удовлетворению потребностей ВСУ, военных формирований или населения.
Второе — направление предложений уполномоченным органам.
— Подготовленные предложения дополняются сопроводительным письмом произвольной формы, в котором следует надлежащим образом обосновать выполнение предприятием задач по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других воинских формирований, населения с соответствующим подтверждением.
Как свидетельствует письмо Минэкономики, таким подтверждением может быть решение Кабинета министров Украины или определенных военных администраций, заключенный договор и тому подобное, — замечает Шапошникова.
Впрочем, на практике, в случае отсутствия таких решений или договоров, доказательствами могут служить и письма от государственных администраций об участии предприятия в удовлетворении потребностей населения или военных формирований.
Третье — одобрение предложений рядом государственных органов.
Согласование предложений осуществляется определенными государственными органами. Сперва — военной администрацией. Соответствующий орган согласовывает предложения с Минобороны. Наконец, конечным органом согласования является Минэкономики, которое принимает окончательное решение.
Четвертое — принятие решения о бронировании.
Решение о бронировании принимается Минэкономики в течение одного рабочего дня, о чем сообщается в Минобороны и другие органы в цепочке согласования путем направления копии такого решения.
— Именно принятое решение Минэкономики, в частности выписка из соответствующего приказа, является подтверждением предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время сроком до шести месяцев, — резюмирует Шапошникова.