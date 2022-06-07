Трудные бои за Северодонецк и карантин в Мариуполе: что происходит на 104-й день войны (онлайн)

В Северодонецке Луганской области продолжаются бои, российские захватчики вынуждены перебрасывать резервы.

Оккупационная администрация Мариуполя планирует закрыть город на карантин, начала поступать информация, что в городе холера.

В российском плену находятся более 2,5 тыс. защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка занимается их освобождением.

По словам Зеленского, в Запорожской области угрожающая ситуация. Оккупанты хотят захватить Запорожье. В то же время, риски повторного вторжения вражеских войск в Украину со стороны Беларуси пока минимальны.

Великобритания подтвердила, что передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.