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Факты / Украина / Общество

РФ сосредоточила до трех БТГ возле Черниговщины и Сумщины – ГНСУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Держприкордонслужба
Фото: Госпогранслужба

Российское военное руководство сосредоточило до трех батальонно-тактических групп армии РФ напротив Черниговщины и Сумщины, но ударная группировка для возможного повторения наступления не зафиксирована.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Также он отметил, что враг оказывает огневое влияние на украинских защитников и пытается усиливать свои действия. В пределах Харьковской, Донецкой и Луганской областей пограничные подразделения удерживают свои позиции под постоянными обстрелами агрессора.

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Он подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное для отражения вооруженной агрессии российской агрессии.

— Вчера, во время аэроразведки на направлении Северодонецка подразделениями ГПСУ были обнаружены позиции пехоты противника, и в дальнейшем воины ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов. Также враг сосредотачивает свои усилия на удержании ранее занятых позиций и сдерживает продвижение украинских сил, в частности на Харьковском направлении.

На вопрос журналистов о пересечении границы Украины российской журналисткой Мариной Овсянниковой Демченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об этом.

— Доступ к информации о пересечении границы третьими лицами ограничен. Не все имеют доступ к такой информации, поскольку это персональные данные. Поэтому сообщить сейчас — или подтвердить, или опровергнуть, пересекала ли она границу — я не могу, — отметил он.

Спикер пояснил, что все меры пограничного контроля, которые осуществляют военнослужащие, проходят в соответствии с действующим законодательством и для граждан Украины, и для граждан других стран. Демченко добавил, что проверки при въезде граждан страны-агрессора проходят усиленно.

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Источник: Укринформ
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