РФ зосередила до трьох БТГ біля Чернігівщини та Сумщини – ДПСУ

Червень, 07 в 14:37

Російське військове керівництво зосередило до трьох батальйонно-тактичних груп армії РФ навпроти Чернігівщини та Сумщини, але ударного угрупування для можливого повторення наступу не зафіксовано.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

— Росія продовжує утримувати в своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєї присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України.

Також він зазначив, що ворог здійснює вогневий вплив на українських захисників та намагається посилювати свої дії. В межах Харківської, Донецької та Луганської областей прикордонні підрозділи утримують свої позиції під постійними обстрілами агресора.

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Він наголосив, що українські захисники роблять все можливе для відсічі збройній агресії російській агресії.

— Вчора, під час аеророзвідки на напрямку Сєверодонецька підрозділами ДПСУ були виявлені позиції піхоти противника, і в подальшому воїни ЗСУ завдали ураження ворогу із застосуванням мінометів. Також ворог зосереджує свої зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій та стримує просування українських сил, зокрема, на харківському напрямку.

На запитання журналістів щодо перетину кордону України російською журналісткою Мариною Овсянніковою Демченко заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про це.

— Доступ до інформації про перетин кордону третіми особами обмежений. Не всі мають доступ до такої інформації, оскільки це персональні дані. Тому повідомити наразі – або підтвердити, або спростувати, чи вона перетинала кордон – я не можу, – зауважив він.

Спікер пояснив, що всі заходи прикордонного контролю, які здійснюють військовослужбовці, відбуваються відповідно до чинного законодавства і щодо громадян України, і щодо громадян інших країн. Демченко додав, що перевірки під час в’їзду громадян країни-агресора проводяться посилено.