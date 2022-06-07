Июнь, 07 в 16:10

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, было задержано 3 250 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

– К сожалению, продолжают иметь место попытки незаконного пересечения границы, особенно мужчинами, гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку такой категории граждан на данный момент временно ограничен выезд за границы страны. В частности, на зеленом участке границы (это вне пунктов пропуска) с 24 февраля нами было задержано уже 3 250 таких человек, — сказал Демченко на брифинге в медиацентре Украина в Киеве.

По его словам, некоторые мужчины пытались выехать за пределы Украины, используя поддельные документы. В частности, Госпогранслужба задержала 900 человек.

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Напомним, что во время военного положения выезд из Украины ограничен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в постановлении от 20 мая 2022 года правительство ослабило ограничения для пересечения государственной границы для военнообязанных мужчин.

Следовательно, во время военного положения из страны смогут выехать водители, железнодорожники и спортсмены или тренеры, участвующие в международных соревнованиях.