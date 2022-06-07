Червень, 07 в 16:10

З початку повномасштабної війни, 24 лютого, було затримано 3 250 чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– На жаль, продовжують мати місце спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки такій категорії громадян на даний момент тимчасово обмежено виїзд за межі країни. Зокрема, на зеленій ділянці кордону (це поза пунктами пропуску) з 24 лютого нами було затримано вже 3 250 таких осіб, – сказав Демченко на брифінгу в медіацентрі Україна у Києві.

За його словами, деякі чоловіки намагалися виїхати за межі України, використовуючи підроблені документи. Зокрема, Держприкордонна служба виявила 900 осіб.

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Нагадаємо, що під час воєнного стану виїзд з України обмежено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте у постанові від 20 травня 2022 року уряд послабив обмеження для перетину державного кордону для військовозобов’язаних чоловіків.

Відтак, під час воєнного стану з країни зможуть виїхати водії, залізничники та спортсмени або тренери, що беруть участь у міжнародних змаганнях.