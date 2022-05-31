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Факты / Украина / Общество

Кто из мужчин с 18 до 60 лет может выехать за границу в период военного положения

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
черги на кордоні іото
Фото: Depositphotos

Верховная Рада Украины на своем Telegram канале сообщает, что на период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

  • при наличии заключения о непригодности к военной службе;
  • при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;
  • если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
  • если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • если является усыновителем, опекуном;
  • если на содержании есть ребенок с инвалидностью;
  • если есть инвалидность I или II группы;
  • если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;
  • если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;
  • если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).

В своем постановлении от 20 мая 2022 года правительство ослабило ограничения для пересечения государственной границы для военнообязанных мужчин.

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Следовательно, во время военного положения из страны смогут выехать водители, железнодорожники и спортсмены или тренеры, участвующие в международных соревнованиях:

  • водители, которые везут медицинские грузы гуманитарной помощи для нужд украинской армии, других воинских формирований и гражданского населения;
  • спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;
  • тренеры из состава национальных сборных команд;
  • спортивные судьи и другие специалисты, которые обеспечивают организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и тому подобное.
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Источник: Верховная Рада
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