Май, 31 в 16:02

Верховная Рада Украины на своем Telegram канале сообщает, что на период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

при наличии заключения о непригодности к военной службе;

при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;

если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

если является усыновителем, опекуном;

если на содержании есть ребенок с инвалидностью;

если есть инвалидность I или II группы;

если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;

если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;

если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).

В своем постановлении от 20 мая 2022 года правительство ослабило ограничения для пересечения государственной границы для военнообязанных мужчин.

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Следовательно, во время военного положения из страны смогут выехать водители, железнодорожники и спортсмены или тренеры, участвующие в международных соревнованиях:

водители , которые везут медицинские грузы гуманитарной помощи для нужд украинской армии, других воинских формирований и гражданского населения;

, которые везут медицинские грузы гуманитарной помощи для нужд украинской армии, других воинских формирований и гражданского населения; спортсмены , включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;

, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренеры из состава национальных сборных команд;

из состава национальных сборных команд; спортивные судьи и другие специалисты, которые обеспечивают организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и тому подобное.

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