Травень, 27 в 11:58

Уряд послабив обмеження для перетину державного кордону для військовозобов’язаних чоловіків, а також змінив терміни їхнього перебування за межами України.

Про це йдеться у постанові уряду від 20 травня 2022 року № 615.

Відтак, під час воєнного стану з країни зможуть виїхати водії, залізничники та спортсмени або тренери, що беруть участь у міжнародних змаганнях.

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Водії

Під час воєнного стану з України зможуть виїхати водії, які везуть медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб української армії, інших військових формувань та цивільного населення України.

Дозвіл для перетину кордону надається Мінінфраструктури або ж обласною чи Київською міською військовою адміністрацією.

Щоб водій зміг отримати подібний дозвіл, мету своєї поїздки доведеться обґрунтувати.

Зауважимо, що після перетину держкордону водії зможуть перебувати за межами України не довше 30 днів. При порушенні термінів щодо перебування або якщо виявиться, що мета поїздки була іншою, Мінінфраструктури та військові адміністрації просто скасують своє рішення про дозвіл у найближчі сім днів з моменту встановлення порушення.

Крім того, за кордон зможуть виїхати водії компаній, які мають ліцензії на право міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Відтак, перетинати кордон можна буде лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3,5 тис. кг та більше. Якщо це стосується вантажного транспортного засобу, то держкордон на ньому може перетинати лише один водій-чоловік, а якщо транспортного засобу, тобто автобуса, то два водії-чоловіки.

Залізничники

Дозвіл на виїзд за межі України для працівників Укрзалізниці також дає Мінінфраструктури.

Залізничники зможуть перебувати за кордоном не більше ніж шість місяців. Їхні терміни перебування визначатимуть індивідуально на підставі листів підприємств залізничного транспорту.

Ухвалені урядом зміни до постанови by Илья Нежигай on Scribd

Спорт

Згідно з постановою уряду, під час воєнного стану з України зможуть виїхати:

спортсмени, включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

тренери зі складу національних збірних команд;

спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо.

При цьому, якщо чоловіки зможуть підтвердити документами участь у офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, вони зможуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів, але не менше терміну проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік.

Термін перебування за кордоном можуть збільшити для чоловіків, які у наступні 10 днів після заходу братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні.

Джерело: Кабінет міністрів України