В Україну повернули тіла 50 полеглих героїв, серед них – 37 оборонців Азовсталі

Червень, 08 в 16:15

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою 50 на 50.

З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці Азовсталі. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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– Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 7 червня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 210 тіл наших військових. Більшість з них – оборонці Азовсталі.

За даними Головного управління розвідки, кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями.