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Факты / Украина / Общество

Попали ракетой: оккупанты разрушили супермаркет Восторг в Харькове

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Попали ракетой: оккупанты разрушили супермаркет Восторг в Харькове

Вечером 7 июня российские оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова. Вражеская ракета попала в супермаркет Восторг, расположенный в Индустриальном районе города.

Фото и видео последствий разрушения жители Харькова поделились в местных Telegram-каналах. Часть здания буквально рассыпалась, превратившись в руину.

По предварительной информации, враг выпустил ракету Искандер из Белгорода. Попадание произошло около 23.00.

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Известно, что во время вражеской атаки в супермаркете находились трое ночных дежурных. По словам директора магазина Светланы Диулиной, они были в другой части магазина и не травмировались.

Вечером 7 июня также под артиллерийские обстрелы попали жилые районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, два человека пострадали.

Он подчеркнул, что в городе до сих пор не до конца безопасно, поскольку российские оккупанты могут обстрелять любой район Харькова.

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