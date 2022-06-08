Червень, 08 в 11:31

Ввечері 7 червня російські окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Ворожа ракета влучила в супермаркет Восторг, розташований в Індустріальному районі міста.

Фото та відео наслідків руйнування жителі Харкова поділилися у місцевих Telegram-каналах. Частина будівлі буквально розсипалася, перетворившись на руїну.

За попередньою інформацією, ворог випустив ракету Іскандер з Бєлгорода. Влучання відбулося близько 23.00.

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Відомо, що під час ворожої атаки в супермаркеті перебували троє нічних чергових. За словами директорки магазину Світлани Діуліної, вони були в іншій частині магазину й не травмувалися.

Ввечері 7 червня також під артилерійські обстріли потрапили житлові райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, дві особи постраждали.

Він наголосив, що в місті досі не до кінця безпечно, оскільки російські окупанти можуть обстріляти будь-який район Харкова.