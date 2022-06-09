Июнь, 09 в 13:25

В Киев привезли тела еще 58 погибших защитников металлургического завода “Азовсталь”.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

Из этих 58 погибших воинов четверо могут быть бойцами Азова.

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– Тела еще 58 защитников Азовстали привезли в Киев – четверо из них, предположительно, служили в Азове. Процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка Азов, — сообщила пресс-служба полка.

Хоронить защитников планируют на Мемориале погибшим героям Азовстали, который хотят возвести на склонах Днепра.

Ранее сообщалось, что родственникам украинских военных, которые вышли с Азовстали, звонят с российских номеров и угрожают.

Мать бойца батальона Азов из Мариуполя рассказала, как украинские воины на заводе готовили еду, где брали воду и как лечились.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности