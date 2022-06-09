В Киев доставили тела еще 58 защитников Азовстали
В Киев привезли тела еще 58 погибших защитников металлургического завода “Азовсталь”.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.
Из этих 58 погибших воинов четверо могут быть бойцами Азова.
– Тела еще 58 защитников Азовстали привезли в Киев – четверо из них, предположительно, служили в Азове. Процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка Азов, — сообщила пресс-служба полка.
Хоронить защитников планируют на Мемориале погибшим героям Азовстали, который хотят возвести на склонах Днепра.
Ранее сообщалось, что родственникам украинских военных, которые вышли с Азовстали, звонят с российских номеров и угрожают.
Мать бойца батальона Азов из Мариуполя рассказала, как украинские воины на заводе готовили еду, где брали воду и как лечились.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности