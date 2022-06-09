Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

До Києва доставили тіла ще 58 захисників Азовсталі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
До Києва доставили тіла ще 58 захисників Азовсталі
Фото: Depositphotos

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників металургійного заводу Азовсталь.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

З цих 58 загиблих воїнів, четверо можуть бути бійцями Азову.

Зараз дивляться

– Тіла ще 58 захисників Азовсталі привезли до Києва – четверо із них, імовірно, служили в Азові. Процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку Азов, – повідомила пресслужба полку.

Зазначається, що ховати захисників планують на Меморіалі загиблим героям Азовсталі, який хочуть звести на схилах Дніпра.

Читайте
Пообіцяла брату, що його зустрічатимуть багато людей у футболках з фото з Азовсталі. Сестра азовця Ореста

Раніше повідомлялося, що родичам українських військових, які вийшли із заводу Азовсталь, телефонують з російських номерів та погрожують.

Мати бійця батальйону Азов із Маріуполя розповіла, як українські воїни на заводі готували собі їжу, де брали воду та як лікувалися.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка