Червень, 09 в 13:25

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників металургійного заводу Азовсталь.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

З цих 58 загиблих воїнів, четверо можуть бути бійцями Азову.

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– Тіла ще 58 захисників Азовсталі привезли до Києва – четверо із них, імовірно, служили в Азові. Процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку Азов, – повідомила пресслужба полку.

Зазначається, що ховати захисників планують на Меморіалі загиблим героям Азовсталі, який хочуть звести на схилах Дніпра.

Раніше повідомлялося, що родичам українських військових, які вийшли із заводу Азовсталь, телефонують з російських номерів та погрожують.

Мати бійця батальйону Азов із Маріуполя розповіла, як українські воїни на заводі готували собі їжу, де брали воду та як лікувалися.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки