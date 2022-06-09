Июнь, 09 в 13:04

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на фронте ежедневно Украина теряет до 100 своих воинов убитыми и 500 ранеными.

Об этом говорится в сообщении Резникова в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, и враг пока имеет силы для продвижения на определенных территориях.

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– Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта, — сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украине очень и очень быстро нужно тяжелое вооружение.

Поэтому цели Украины следующие:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

полностью заменить вооружение некоторых калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО;

договориться с партнерами о переходе к поставке в виде целостных подразделений, сразу готовых к выполнению боевых задач (organic unit);

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники для контрнаступлений.

Кроме того, Украине очень нужны боевые самолеты и средства ПВО/ПРО.

Ранее министр обороны Резников оценил, когда может закончиться война. По его словам, точную дату предусмотреть невозможно, однако, по его прогнозам, это может произойти до конца этого года.