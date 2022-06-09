Резников сообщил, сколько воинов ежедневно теряет Украина на фронте
Министр обороны Алексей Резников заявил, что на фронте ежедневно Украина теряет до 100 своих воинов убитыми и 500 ранеными.
Об этом говорится в сообщении Резникова в Facebook.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, и враг пока имеет силы для продвижения на определенных территориях.
– Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта, — сказал Алексей Резников.
Глава Минобороны подчеркнул, что Украине очень и очень быстро нужно тяжелое вооружение.
Поэтому цели Украины следующие:
- получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
- полностью заменить вооружение некоторых калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО;
- договориться с партнерами о переходе к поставке в виде целостных подразделений, сразу готовых к выполнению боевых задач (organic unit);
- привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники для контрнаступлений.
Кроме того, Украине очень нужны боевые самолеты и средства ПВО/ПРО.
Ранее министр обороны Резников оценил, когда может закончиться война. По его словам, точную дату предусмотреть невозможно, однако, по его прогнозам, это может произойти до конца этого года.