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Факты / Украина / Общество

Резников сообщил, сколько воинов ежедневно теряет Украина на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Резников сообщил, сколько воинов ежедневно теряет Украина на фронте
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на фронте ежедневно Украина теряет до 100 своих воинов убитыми и 500 ранеными.

Об этом говорится в сообщении Резникова в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, и враг пока имеет силы для продвижения на определенных территориях.

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– Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта, — сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украине очень и очень быстро нужно тяжелое вооружение.

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Поэтому цели Украины следующие:

  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • полностью заменить вооружение некоторых калибров советского образца (пушки изношенные, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО;
  • договориться с партнерами о переходе к поставке в виде целостных подразделений, сразу готовых к выполнению боевых задач (organic unit);
  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники для контрнаступлений.

Кроме того, Украине очень нужны боевые самолеты и средства ПВО/ПРО.

Ранее министр обороны Резников оценил, когда может закончиться война. По его словам, точную дату предусмотреть невозможно, однако, по его прогнозам, это может произойти до конца этого года.

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