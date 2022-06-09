Червень, 09 в 13:04

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на фронті щоденно Україна втрачає до 100 своїх воїнів убитими та до 500 пораненими.

Про це йдеться у дописі Резнікова в Facebook.

Він наголосив, що ситуація на фронті важка і ворог поки має сили для просування на певних територіях.

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– Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту, – сказав Олексій Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що Україні конче і дуже швидко потрібне важке озброєння.

Тому цілі України наступні:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

повністю замінити озброєння деяких калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО;

домовитись з партнерами про перехід до постачання у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit);

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки для контрнаступів.

Крім того, Україні дуже потрібні бойові літаки та засоби ППО/ПРО.

Раніше міністр оборони Резніков оцінив, коли може закінчитися війна. За його словами, точну дату передбачити неможливо, однак, за його прогнозами, це може статися до кінця цього року.