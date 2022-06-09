Резніков повідомив, скільки бійців щодня втрачає Україна на фронті
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на фронті щоденно Україна втрачає до 100 своїх воїнів убитими та до 500 пораненими.
Про це йдеться у дописі Резнікова в Facebook.
Він наголосив, що ситуація на фронті важка і ворог поки має сили для просування на певних територіях.
– Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту, – сказав Олексій Резніков.
Очільник Міноборони наголосив, що Україні конче і дуже швидко потрібне важке озброєння.
Тому цілі України наступні:
- отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
- повністю замінити озброєння деяких калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО;
- домовитись з партнерами про перехід до постачання у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit);
- залучити сотні одиниць важкої бронетехніки для контрнаступів.
Крім того, Україні дуже потрібні бойові літаки та засоби ППО/ПРО.
Раніше міністр оборони Резніков оцінив, коли може закінчитися війна. За його словами, точну дату передбачити неможливо, однак, за його прогнозами, це може статися до кінця цього року.