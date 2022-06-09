Июнь, 09 в 11:46

К выполнению задач в зоне боевых действий готовы польские самоходные гаубицы калибра 155 мм Краб.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, украинские военные уже используют пушки М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3. А польские гаубицы – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который Украине удалось привлечь.

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Министр напомнил, что после 24 февраля безоговорочным приоритетом для Украины стало обеспечение армии оружием, боеприпасами и военной техникой. В первую очередь наши вооруженные силы нуждались в тяжелой артиллерии.

— По состоянию на сегодняшний день Министерством обороны обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа по состоянию на 24 февраля 2022 года, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также рассказал, что наши военные получили более 50 оружия других крупных калибров, а также снаряды к ним. Кроме того, Украина получила десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.

— По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией, — отметил Алексей Резников.

От партнеров Украина получила около 250 бронемашин – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.

Кроме того, украинские воины продолжают использовать ПЗРК Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom; ПТРК NLAW, Javelin, Milan; гранатометы Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.

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Министр обороны отмечает, что это далеко не полный список современного вооружения, которое получила Украина от партнеров.