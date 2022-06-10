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Факты / Украина / Общество

Каждый день в войне погибает 100 — 200 украинских военных — Подоляк

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
полеглі українські військові
Фото: Depositphotos

Потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это самые большие цифры, которые были обнародованы за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Подоляк подчеркнул, что Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад.

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В частности, украинские военные нуждаются в 300 ракетных системах, чтобы иметь возможность достичь паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированные территории.

— Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны, — заявил Подоляк.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 июня потери российских военных на войне составляют около 31 700 военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в боях на Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военных, а еще около 500 получают ранения.

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Источник: BBC Украина
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