Червень, 02 в 20:38

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у боях на Донбасі щодня гине до 100 українських військових, ще близько 500 зазнають поранень. Про це він розповів під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC у Братиславі.

Зеленський уточнив, що на Харківському напрямку сьогодні спостерігаються “потужні кроки вперед”, а на Сході нашої держави – “дуже складна ситуація”.

– До 100 осіб на Сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що мають – до 100 людей гине щодня. І близько кількох сотень людей – 450-500 осіб навіть іноді буває – поранених щодня. Це на Сході нашої держави. Там іде битва, битва за цінності, – зазначив президент.

Він додав, що всі мають зрозуміти, що війна продовжується, навіть після деокупації Київської та інших областей України. За його словами, сотні сімей не дочекаються своїх близьких.

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Зеленський наголосив, що це для України сьогодні дуже великий виклик.

Він зазначив, що Україна вірить у свою перемогу, та наголосив на необхідності допомоги всіх країн для перемоги у війні з РФ.