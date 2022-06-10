Втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня. Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час повномасштабної війни.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Подоляк наголосив, що Україні потрібні сотні, а не жменька найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід.

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Зокрема, українські військові потребують до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповані території.

– Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни, – заявив Подоляк.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 червня втрати російських військових на війні становлять приблизно 31 700 військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський поінформував, що у боях на Донбасі щодня гине до 100 українських військових, а ще близько 500 зазнають поранень.