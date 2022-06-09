Червень, 09 в 1:24

Пентагон прозвітував про чергове навантаження американських гаубиць М777, що готується для відправки в Україну.

Про це 8 червня Міноборони США написав на своїй сторінці у Facebook.

– Гаубиця M777 Корпуси морської піхоти США завантажується на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США у забезпеченні безпеки України, – йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ подякував Сполученим Штатам за збройну допомогу.

Наприкінці травня стало відомо, що Канада надасть Україні близько 20 тис. снарядів до гаубиць M777.

Перед цим, наприкінці квітня, Канада спільно з США передала першу партію важкої артилерії – гаубиці М777.

Джерела: U.S. Department of Defense (DoD), Генштаб ЗСУ

Фото: U.S. Department of Defense (DoD)