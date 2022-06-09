Червень, 09 в 18:41

У Росії недостатньо сил для потужного наступу на всіх напрямках фронту, водночас у Збройних сил України ще немає тієї кількості зброї, яка необхідна для контрнаступальної операції.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Петро Черник. Він назвав таку ситуацію на фронті тактичною рівновагою.

– Практично на всіх ключових напрямках та по всій лінії розмежування прийшла та точка, яка називається тактична рівновага. У противника немає справжніх сил, щоб здійснювати великі наступи вглиб України. Разом з тим ми не маємо достатньої кількості важкого і ракетного озброєння, щоб починати контрнаступальні дії, – сказав він.

Черник зазначив, що в напрямку Сєвєродонецька ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога. Проте точка перелому війни ще не пройшла, тому військовим потрібно готуватися до затяжного протиборства.

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– Щодо Сєвєродонецька, на сьогодні я б констатував нашу перемогу. Тому що ще місяць тому всі експерти стверджували, що 2-3 тижні, і нам доведеться залишати Сєвєродонецьк. Ми успішно відбили практично всі атаки. Разом з тим, на мій погляд, точка перелому не пройшла, до неї ще дуже далеко. Нам треба готуватися до затяжного протиборства, – сказав він.

Також військовий експерт розповів про ефективність гаубиць M777, які США надіслали Україні.

– Гаубиці М777 ще називають снайперською зброєю у царині артилерії. Вони неймовірно точні, кожен випущений снаряд досягає своєї цілі. Взагалі всі натівські зразки мають дещо більший калібр, вони точніші. Снаряд, який долітає до противника, має більшу потужність. А найголовніше – це далекобійність. Більшість цих систем спроможна стріляти на відстань більше 30 км, а спеціальним реактивним снарядом майже до 40, а то і більше. Кожні 100 м мають значення, – додав Петро Черник.