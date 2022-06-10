Июнь, 10 в 12:43

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты в очередной раз изменили дату полного захвата Северодонецка.

Об этом Гайдай сообщил в телеэфире.

По его словам, ранее дату для полного захвата города враг назначил на 10 июня, но по состоянию на сегодняшний день оккупанты не контролируют город. То есть, их планы провалились.

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Теперь они постараются получить контроль над Северодонецком до 22 июня. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

– Сегодня 10 июня – россияне в очередной раз облажались, областной центр – украинский. Это была одна из сакральных дат, чтобы отчитаться “карлику” (Путину – Ред.), что они захватили город, но ничего не получилось. Вторую цель, которую они провалили с успехом – это контроль трассы Лисичанск-Бахмут. Оккупанты ее обстреливают, однако не контролируют, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Глава ОВА заявил, что враг продолжает беспощадно обстреливать всю территорию Луганской области, которая подконтрольна Украине. Нашим воинам, защищающим Северодонецк, не угрожает окружение, хотя им очень тяжело.

Еще Гайдай рассказал о тактике россиян относительно захвата Северодонецка. По его словам, сначала вражеская армия из артиллерии часами лупит по районам города, а затем туда запускает военных.

– Те погибают или отступают, и тогда снова все сначала начинается. Сегодня четвертый месяц российская армия пройти в Северодонецк не может, — заметил глава ОВА.

Военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что штурм Северодонецка со стороны России уже не имеет никакого смысла с военной точки зрения.

Фото: Сергей Гайдай