Червень, 10 в 12:43

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти вчергове змінили дату повного захоплення Сєвєродонецька.

Про це Гайдай повідомив в телеефірі.

За його словами, раніше дату для повного захоплення міста ворог призначив на 10 червня, але станом на сьогодні окупанти не контролюють місто. Тобто їхні плани провалилися.

Зараз дивляться

Тепер вони намагатимуться отримати контроль над Сєвєродонецьком до 22 червня. Наразі там тривають запеклі бої.

– Сьогодні 10 червня – росіяни вкотре облажалися, обласний центр – український. Це була одна із сакральних дат, щоб відзвітувати “карлику” (Путіну – Ред.), що вони захопили місто, але нічого не вийшло. Другу ціль, яку вони провалили з успіхом – це контроль траси Лисичанськ-Бахмут. Окупанти її обстрілюють, проте не контролюють, – наголосив Сергій Гайдай.

Голова ОВА заявив, що ворог продовжує нещадно обстрілювати усю територію Луганської області, яка підконтрольна Україні. Нашим воїнам, які боронять Сєвєродонецьк не загрожує оточення, хоча їм важко.

Ще Гайдай розповів про тактику росіян, щодо захоплення Сєвєродонецька. За його словами, спочатку ворожа армія з артилерії годинами гатить по районах міста, а потім туди запускає військових.

– Ті гинуть, або відступають, і тоді знову все спочатку починається. Сьогодні четвертий місяць російська армія пройти Сєвєродонецьк не може, – зауважив голова ОВА.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що штурм Сєвєродонецька з боку Росії вже не має жодного сенсу з військової точки зору.

Фото: Сергій Гайдай