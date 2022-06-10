Наступление армии РФ на Северодонецк уже не имеет никакого смысла – Грабский

Штурм Северодонецка со стороны России уже не имеет никакого смысла с военной точки зрения.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Российская армия наступает уже на так называемом “кураже”. С военной точки зрения наступление на Северодонецк в том виде, в каком оно осуществляется сегодня, не имеет никакого смысла. Потому что противник, то есть Украина, не оцеплен. Бои ведутся в городе, где Россия не может использовать свой наступательный потенциал и преимущество в технике и артиллерии, – сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что потеря Северодонецка не станет сильным ударом для украинской армии. Однако ведутся бои в Лисичанске.

Также он сказал, что Россия очень сильно потеряла свой наступательный потенциал и штурм проходит только в Северодонецке.

— Они имеют пятикратное преимущество, а иногда и десятикратное. Но, несмотря на это, противник практически не продвигается, — добавил эксперт.

Кроме этого, Сергей Грабский подчеркнул, что по Северодонецку ситуация пока сложная, но контролируемая. Происходящее в городе уже сыграло свою стратегическую роль и теперь российская армия начала выводить свои войска из других направлений.

– Сейчас уже выводятся войска из Запорожской области, из района Мелитополя. Это делается для того, чтобы усилить группировку противника на правом берегу Днепра с целью удержать плацдарм, расположенный в Херсонской области. Но противник и там уже не может производить наступательные действия. Он едва сдерживает наши подразделения, – сообщил Сергей Грабский.

Также Генштаб ВСУ сообщает об отказе целых подразделений российской армии участвовать в боевых действиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.