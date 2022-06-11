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Факты / Украина / Общество

В Гданьске для украинских беженцев формируют бесплатные продуктовые наборы – где получить

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
продукти
Фото: Depositphotos

Продуктовый банк в Трисити запускает дополнительную выдачу продуктов питания для нуждающихся беженцев из Украины, проживающих в Гданьске. Самовывозом можно получить однократно 2,5 кг пищи на человека. В ассортименте продукты свежие и долговременное хранение.

Продуктовые пакеты выдаются:

  • до 30 июня каждый вторник и четверг с 9-13
  • со склада Продуктового банка в Тройсите по ул. Военно-морских сил Польши, 73А в Гданьске-Летнице.

Условием получения помощи является наличие документов, подтверждающих статус беженца (например, паспорт с датой въезда после 24 февраля).

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Проект финансируется городом Гданьск.

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Польская сеть супермаркетов Biedronka выпустила карты, позволяющие украинским беженцам делать бесплатные покупки в сети магазинов на сумму до 300 злотых. Всего выпущено 10 тыс. таких карт.

Фонд Biedronka предоставляет другим организациям, которые поддерживают беженцев из Украины, предварительно оплаченные карты или электронные коды для покупок в магазинах Biedronka. Эти организации раздают помощь нуждающимся беженцам.

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