У Гданську для українських біженців формують безоплатні продуктові набори – де отримати
Продуктовий банк в Триситі запускає додаткову видачу продуктів харчування для нужденних біженців з України, що проживають у Гданську. Самовивозом можна отримати одноразово 2,5 кг харчів на людину. В асортименті продукти свіжі та довготривалого зберігання.
Продуктові пакети видаються:
- до 30 червня кожного вівторка та четверга з 9-13
- зі складу Продуктового банку в Тройсіті по вул. Військово-морських сил Польщі, 73А в Гданську-Летниці.
Умовою отримання допомоги є наявність документів, що підтверджують статус біженця (наприклад, паспорти з датою в’їзду після 24 лютого).
Проект фінансується Містом Гданськ.
Польська мережа супермаркетів Biedronka випустила картки, що дають змогу українським біженцям робити безкоштовні покупки в мережі магазинів на суму до 300 злотих. Усього випущено 10 тис. таких карток.
Фонд Biedronka надає іншим організаціям, які підтримують біженців з України, оплачені попередньо картки або електронні коди для покупок у магазинах Biedronka. Ці організації роздають допомогу біженцям, які її потребують.