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Факти / Україна / Суспільство

У Гданську для українських біженців формують безоплатні продуктові набори – де отримати

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Наталя Жуковська, журналістка Факти ICTV
продукти
Фото: Depositphotos

Продуктовий банк в Триситі запускає додаткову видачу продуктів харчування для нужденних біженців з України, що проживають у Гданську. Самовивозом можна отримати одноразово 2,5 кг харчів на людину. В асортименті продукти свіжі та довготривалого зберігання.

Продуктові пакети видаються:

  • до 30 червня кожного вівторка та четверга з 9-13
  • зі складу Продуктового банку в Тройсіті по вул. Військово-морських сил Польщі, 73А в Гданську-Летниці.

Умовою отримання допомоги є наявність документів, що підтверджують статус біженця (наприклад, паспорти з датою в’їзду після 24 лютого).

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Проект фінансується Містом Гданськ.

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Польська мережа супермаркетів Biedronka випустила картки, що дають змогу українським біженцям робити безкоштовні покупки в мережі магазинів на суму до 300 злотих. Усього випущено 10 тис. таких карток.

Фонд Biedronka надає іншим організаціям, які підтримують біженців з України, оплачені попередньо картки або електронні коди для покупок у магазинах Biedronka. Ці організації роздають допомогу біженцям, які її потребують.

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