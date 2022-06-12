Июнь, 12 в 12:43

Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонных разговоров российских захватчиков, которое опубликовала Служба безопасности Украины.

Так, россиянин рассказал своему отцу, как он попал под раздачу из-за атак ВСУ.

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– Сначала Градами накрыли. Потом только пришли в себя — уже минометом! У меня прямо 10 метров от окопа. Я в него запрыгнул и тут как что-то взорвалось. Сидишь в окопе, Боже мой! Думаешь, только бы не в окоп попало. Лес горит… Просто ад какой-то! — описывает ситуацию оккупант.

В СБУ добавили, что они заботятся о том, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для российских захватчиков.

Кроме того, россияне, чтобы не шокировать гражданское население, хоронят погибших солдат в закрытых гробах.

Из предварительных перехватов СБУ следует, что захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут “груз 200” ночью и небольшими партиями. Но пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

Фото: Генштаб ВСУ