Червень, 12 в 12:43

Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло російським окупантам.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення телефонних розмов російських загарбників, яку опублікувала Служба безпеки України.

Так, росіянин розповів своєму батьку, як він потрапив під роздачу через атаки ЗСУ.

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– Спочатку Градами накрили. Потім тільки отямилися – вже мінометом! У мене прямо 10 метрів від окопа. Я у нього заскочив і тут як щось вибухнуло. Сидиш в окопі, Боже мій! Думаєш, тільки б не в окоп потрапило. Ліс горить…Просто пекло якесь! – описує ситуацію окупант.

В СБУ додали, що вони дбають про те, щоб кожен клаптик української землі був справжнім пеклом для російських загарбників.

Крім того, росіяни, щоб не шокувати цивільне населення ховають загиблих солдатів у закритих трунах.

З попередніх перехоплень СБУ випливає, що загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть “груз 200” вночі і невеликими партіями. Але поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Фото: Генштаб ЗСУ