Июнь, 12 в 15:26

В Херсонской области российские оккупационные войска готовят провокационные обстрелы скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

– Противник продолжает укрепление рубежей обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона, – отметили в ОК Юг.

В оккупированной Херсонской области россияне развернули программу празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями.

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В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением ВСУ.

Коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь по паспортам РФ достигает 4 тыс. человек. На самом же деле, только более 20 сторонников оккупационных властей получили так называемые “билеты на побег”. Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию россиян.

Кроме того, местные жители проигнорировали “празднование дня России” в Херсонской области. Россияне заманивали пенсионеров прийти на так называемый праздник, вручая пакеты с едой. Однако туда пришли только 30 или 40 человек.

В ОК Юг добавили, что корабельная группировка вражеского флота в составе четыре надводных корабля, две подлодки, снаряженные крылатыми ракетами, и четыре вдк, продолжает блокировать судоходство и терроризировать мирное население Украины угрозами ракетных ударов.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны Украины