Червень, 12 в 15:26

На Херсонщині російські окупаційні війська готують провокаційні обстріли скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– Противник продовжує укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону, – зазначили в ОК Південь.

В окупованій Херсонщині росіяни розгорнули програму святкування так званого дня Росії з урочистостями та масовими заходами.

Зараз дивляться

Водночас за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням ЗСУ.

Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4 тис. осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані “квитки на втечу”. Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію росіян.

Крім того, місцеві жителі проігнорували “святкування дня Росії” на Херсонщині. Росіяни заманювали пенсіонерів прийти на так зване свято, вручаючи пакети з їжею. Однак туди прийшли тільки 30 чи 40 людей.

В ОК Південь додали, що корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотири надводних кораблі, два підводних човни, споряджені крилатими ракетами, та чотири вдк, продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони України