Червень, 12 в 17:14

Під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі Азовсталь. У Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих.

Про це повідомив командир полку Азов (2016-2017) Максим Жорін.

– Багато деталей говорити не можу, але можу поділитися деякою інформацією. Вже відбулося два обміни тілами загиблих: перший – 160 на 160. Під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти й забрати майже 60 тіл, – зазначив він.

За словами Жоріна, ще майже стільки ж тіл потрібно повернути. Зараз вже ідуть процеси, перемовини щодо подальшого обміну й поверненню їх додому.

Зараз дивляться

Крім того, він уточнив, що серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це військові полку Азов.

Є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника, може знадобитися кілька місяців.

Жорін додав, що переговори триватимуть доти, доки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

Нагадаємо, що 9 червня до Києва привезли тіла ще 58 загиблих захисників металургійного заводу Азовсталь. З них четверо можуть бути бійцями полку Азов.

Джерело: Максим Жорін

Фото: полк Азов