Просят деньги на “помощь” ВСУ: в Украине активизировались мошенники

Июнь, 13 в 17:30

Мошенники начали распространять письма с просьбой о якобы предоставлении денежной помощи для Вооруженных сил Украины. Так называемые обращения подделаны по образцу официального документа областной военной администрации.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подчеркнул, что официальные органы не посылали подобные документы. Поддельные заявления уже находятся у правоохранительных органов.

– Внимание! Мошенники! Полтавская ОВА не рассылала такие документы! Это делают мошенники, которые будут отвечать перед законом. Соответствующие заявления уже у правоохранительных органов. Всем дельцам советую хорошо подумать, прежде чем заниматься настоящим мародерством, — подчеркнул глава Полтавской ОВА.

Лунин призвал местных жителей обращаться в правоохранительные органы, если вам приходят подобные письма.

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Стоит отметить, что в последнее время активнее начали работать мошенники, которые звонят по телефону родственникам бойцов ВСУ и обещают якобы “освободить из плена” наших защитников за “скромное” вознаграждение — до 200 тыс. грн.