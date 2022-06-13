Просять гроші на “допомогу” ЗСУ: в Україні активізувались шахраї

Червень, 13 в 17:30

Шахраї почали розповсюджувати листи з проханням про начебто надання грошової допомоги для Збройних сил України. Так звані звернення підроблені за зразком офіційного документа обласної військової адміністрації.

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що офіційні органи не надсилали подібні документи. Підроблені заяви вже перебувають у правоохоронних органів.

– Увага! Шахраї! Полтавська ОВА не розсилала такі документи! Це роблять шахраї, які відповідатимуть перед законом. Відповідні заяви вже у правоохоронних органів. Усім ділкам раджу добре подумати перед тим, як займатися справжнім мародерством, – наголосив глава Полтавської ОВА.

Лунін закликав місцевих жителів звертатися до правоохоронних органів, якщо вам приходять подібні листи.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що останніми часом активніше почали працювати шахраї, які телефонують родичам бійців ЗСУ та обіцяють начебто “визволити з полону” наших захисників за “скромну” винагороду – до 200 тис. грн.