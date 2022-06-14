Третья смерть за неделю: на Днепропетровщине от вражеских обстрелов погибла женщина
На Днепропетровщине в Зеленодольской общине в результате обстрела российскими оккупантами погибла женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
— Из-за обстрела Зеленодольской общины, произошедшего накануне вечером, погибла женщина. Ее тело нашли сегодня утром возле дачного дома, – отметил он.
По словам Резниченко, это уже третья смерть в области от вражеских Ураганов за последнюю неделю. Россияне ежедневно обстреливают общины в Криворожском и Синельниковском районах.
Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что ночью российские захватчики ударили из Ураганов по Апостоловской и Покровской общинам.
– Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию, – добавил он.
Напомним, что 13 июня оккупанты обстреляли г. Зеленодольск. В результате ранены пять человек, один — погиб.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко