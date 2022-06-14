Июнь, 14 в 12:14

На Днепропетровщине в Зеленодольской общине в результате обстрела российскими оккупантами погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

— Из-за обстрела Зеленодольской общины, произошедшего накануне вечером, погибла женщина. Ее тело нашли сегодня утром возле дачного дома, – отметил он.

По словам Резниченко, это уже третья смерть в области от вражеских Ураганов за последнюю неделю. Россияне ежедневно обстреливают общины в Криворожском и Синельниковском районах.

Сейчас смотрят

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что ночью российские захватчики ударили из Ураганов по Апостоловской и Покровской общинам.

– Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию, – добавил он.

Напомним, что 13 июня оккупанты обстреляли г. Зеленодольск. В результате ранены пять человек, один — погиб.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко