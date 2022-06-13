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Факты / Украина

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: один погибший, пятеро раненых

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: один погибший, пятеро раненых

г. Зеленодольск был обстрелян системой залпового огня Ураган, ранены 5 человек, один человек погиб.

Об этом говорится в сообщении Валентина Резниченко главы Днепропетровской ОВА.

— Враг ударил из Ураганов по жилым кварталам Зеленодольской общины.

В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.

В Великой Костромке, предварительно, без пострадавших. Село частично без света.

В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами, — отметил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

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