Оккупанты ударили по Днепропетровщине: один погибший, пятеро раненых
г. Зеленодольск был обстрелян системой залпового огня Ураган, ранены 5 человек, один человек погиб.
Об этом говорится в сообщении Валентина Резниченко главы Днепропетровской ОВА.
— Враг ударил из Ураганов по жилым кварталам Зеленодольской общины.
В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.
В Великой Костромке, предварительно, без пострадавших. Село частично без света.
В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами, — отметил глава ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.
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