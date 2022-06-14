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Факти / Україна / Суспільство

Третя смерть за тиждень: на Дніпропетровщині від ворожого обстрілу загинула жінка

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
обстріл Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині у Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– Через обстріл Зеленодольської громади, що стався напередодні увечері, загинула жінка. Її тіло знайшли сьогодні вранці біля дачного будинку, – зазначив він.

За словами Резніченка, це вже третя смерть в області від ворожих Ураганів за останній тиждень. Росіяни щодня обстрілюють громади у Криворізькому та Синельниківському районах.

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Крім того, голова ОВА наголосив, що вночі російські загарбники вдарили з Ураганів по Апостолівській і Покровській громадах.

– Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію, – додав він.

Нагадаємо, що 13 червня окупанти обстріляли м. Зеленодольськ. Внаслідок цього поранено п’ятьох людей, одна людина загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Валентин Резніченко 

Фото: Валентин Резніченко 

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