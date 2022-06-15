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Факты / Украина / Общество

Россияне из Ураганов обстреляли Апостолово на Днепропетровщине – есть погибшие

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Дніпропетровщина, обстріли

Российские захватчики в ночь на 15 июня из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В городе Апостолово погибли четыре человека, один ранен.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Тяжелая ночь с потерями. Враг обстрелял из Ураганов Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской общины. Предварительно, в Апостолово погибли четверо мужчин, один ранен. Он в больнице, – отметил он.

Резниченко добавил, что в городе повреждены с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами, поэтому там работают пиротехники.

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По словам главы ОВА, россияне ракетами ударили по Новомосковскому району области. Ракеты повредили дачные дома и объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали.

Кроме того, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предложил местным жителям эвакуироваться.

— Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близки к линии столкновения. По вопросу организации эвакуации работайте с мэром г. Апостолово Андреем Осой, – говорит он.

Напомним, что 12 июня россияне обстреляли сразу два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский. В результате вражеских обстрелов в Покровской общине погибла женщина и разрушен дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Валентин Резниченко, Александр Вилкул

Фото: Валентин Резниченко

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