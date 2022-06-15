Россияне из Ураганов обстреляли Апостолово на Днепропетровщине – есть погибшие
Российские захватчики в ночь на 15 июня из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В городе Апостолово погибли четыре человека, один ранен.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Тяжелая ночь с потерями. Враг обстрелял из Ураганов Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской общины. Предварительно, в Апостолово погибли четверо мужчин, один ранен. Он в больнице, – отметил он.
Резниченко добавил, что в городе повреждены с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами, поэтому там работают пиротехники.
По словам главы ОВА, россияне ракетами ударили по Новомосковскому району области. Ракеты повредили дачные дома и объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали.
Кроме того, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предложил местным жителям эвакуироваться.
— Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близки к линии столкновения. По вопросу организации эвакуации работайте с мэром г. Апостолово Андреем Осой, – говорит он.
Напомним, что 12 июня россияне обстреляли сразу два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский. В результате вражеских обстрелов в Покровской общине погибла женщина и разрушен дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Валентин Резниченко, Александр Вилкул
Фото: Валентин Резниченко