Червень, 15 в 9:41

Російські загарбники в ніч проти 15 червня з Ураганів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. У місті Апостолове загинули четверо людей, один поранений.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з Ураганів Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один – поранений. Він у лікарні, – зазначив він.

Резніченко додав, що у місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами, тому там працюють піротехніки.

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За словами голова ОВА, росіяни ракетами вдарили по Новомосковському районі області. Ракети пошкодили дачні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури, люди не постраждали.

Крім того, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул запропонував місцевим жителям евакуюватися.

– Ще раз пропоную евакуацію до Кривого Рогу, ви дуже близькі до лінії зіткнення. З питання організації евакуації працюйте з мером м. Апостолове Андрієм Осою, – наголосив він.

Нагадаємо, що 12 червня росіяни обстріляли одразу два райони Дніпропетровщини – Синельниківський та Криворізький. Внаслідок ворожих обстрілів у Покровській громаді загинула жінка та зруйновано будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул

Фото: Валентин Резніченко