Июнь, 20 в 18:55

С началом полномасштабной войны российская армия уничтожила и повредила множество гражданских домов и объектов инфраструктуры.

Вражеские ракеты попадают в школы, садики, больницы, жилые кварталы, уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Факты ICTV собрали интерактивные карты, которые позволяют фиксировать последствия российского вторжение в Украину.

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Карты призваны не только следить за разрушением, но и в будущем могут быть использованы в Гааге как доказательство военных преступлений России в Украине.

Интерактивная карта от Bellingcat

В массив данных включены только те разрушения, фото и видео которых были обнародованы в социальных сетях.

На карте Международной расследовательской группы Bellingcat зафиксировано несколько сотен случаев попадания ракет в жилые кварталы, разрушения гражданской инфраструктуры, а также очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей.

Кроме этого, указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.

Интерактивная Карта Разрушений от Антикоррупционного штаба

На карте вносятся фотографии разрушенных или поврежденных гражданских объектов: домов, школ, церквей, стадионов и тому подобное. Карта уникальна: в отличие от других подобных ресурсов, она содержит фото сооружения до денацификации.

Такие фото организаторы находят и добавляют собственноручно или получают от пользователей. Сейчас таких объектов на карте уже более 1400.

Карта Разрушений призвана оценить ущерб и привлечь средства для восстановления.

Во время наполнения Карты Разрушений Антикоррупционный штаб сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления для обмена информации о разрушенных объектов.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.